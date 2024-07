Nordio, nel carcere di Brissogne mancano 20 unità di polizia penitenziaria

"In Valle d'Aosta abbiamo effettivamente ereditato una problema di carenza di personale impiegato e su un organico previsto di 149 unità, risultano presenti 129 con una scopertura quindi di 20 unità in diversi ruoli. Su questo fronte il governo ha messo in campo un'opera imponente di reclutamento del personale che riguarda anche la casa circondariale di Aosta, in questo istituto sono state assegnate cinque unità per gli agenti assistenti nonché cinque unità nel ruolo di sovrintendenti. Quanto agli ispettori abbiamo bandito il concorso e all'esito si provvederà al numero di risorse adeguate alle carenze dell'istituto". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al question time alla Camera.

"Sarebbe opportuno un domani - ha aggiunto Nordio - studiare degli incentivi per differenziare le domande per delle sedi che su presentano più disagiate o più costose".



