Servizio sanitario, la Valle d'Aosta ancora bocciata sui Lea

"Nell'anno 2022, così come nel 2021, la Regione Valle d'Aosta registra un valore critico, al di sotto della soglia di adempienza in tutte e tre le aree di assistenza: nell'area della prevenzione il punteggio del 2022 è pari 48,5, nell'area distrettuale è pari a 47,3, nell'area ospedaliera è pari a 55,2 (punteggio più basso registrato tra le regioni italiane). Si evidenzia un lieve miglioramento in tutte le aree di assistenza". Lo riporta il monitoraggio dei Lea (livelli essenziali di assistenza) attraverso il nuovo sistema di garanzia, diffuso oggi dal ministero della Salute e riferito ai dati del 2022.

"Con riferimento agli indicatori Core: analizzando i singoli indicatori dell'area prevenzione, si evidenzia il punteggio pari a 0 nella copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per morbillo-parotite-rosolia (dovuta al mancato raggiungimento della soglia del 90% e, probabilmente, al passaggio alla fonte informativa Avn) e per l'indicatore sui controlli per la contaminazione degli alimenti. Nell'area distrettuale, nel 2022 ci sono due indicatori con punteggio pari a zero: l'intervallo allarme-target per i mezzi di soccorso (24 minuti) e i tempi di attesa per le prestazioni specialistiche con classe di priorità B (per scarsa qualità dei dati inviati)".

"Altri indicatori critici - prosegue la relazione - riguardano l'assistenza domiciliare (Cia 1, Cia 2 e Cia 3), i ricoveri ripetuti in psichiatria e l'indicatore sul numero di deceduti per cause di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative. L'indicatore sull'assistenza residenziale per gli anziani risulta in crescita. Nell'area ospedaliera risultano fortemente critici l'indicatore sulla proporzione di colecistectomie laparoscopiche con degenza inferiore ai tre giorni (circa il 40% di colecistectomie) e quello sui parti cesarei (30%)".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA