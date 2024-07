Carabinieri, pattuglie miste al Gran San Bernardo

Lo scorso fine settimana lungo la strada statale 27 del Gran San Bernardo si sono svolte le prime pattuglie miste composte da personale dell'Arma dei carabinieri e della polizia del Canton Vallese (Svizzera).

Sono stati circa 20 gli automobilisti controllati.

L'obiettivo, si legge in una nota dei carabinieri, è quello di ''rafforzare la lotta alla criminalità e contribuire a rendere più efficaci i controlli su strada''.

Gli operatori svizzeri e italiani per garantire l'efficacia dei controlli possono verificare in tempo reale le informazioni sulle persone fermate nell'ambito delle rispettive banche dati nazionali.

Nel giugno scorso le forze dell'ordine coinvolte si erano incontrate a Saint-Maurice (Svizzera), per svolgere un corso di formazione dedicato proprio allo svolgimento delle pattuglie miste.



