Il centro di Cervinia riapre ai pedoni, strade e locali ripuliti

Il centro di Breuil-Cervinia è riaperto al traffico pedonale e anche le attività meno danneggiate dall'alluvione del 29 e 30 giugno scorsi stanno progressivamente riaprendo. Lo annuncia l'amministrazione comunale di Valtournenche, che ieri sera ha decretato la chiusura del Centro operativo comunale (Coc) aperto a fine giugno per far fronte all'emergenza alluvionale.

"Sono state interamente ripulite via Carrel, via Bich e via Meynet, e i fanghi - si legge in una nota - sono stati rimossi anche dalle attività colpite. Il lavoro dei vigili del fuoco e dei volontari è dunque concluso e a loro, come a tutti coloro che hanno collaborato al ritorno alla normalità di Breuil-Cervinia, l'amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento".

"Le previsioni meteo per i prossimi giorni - commenta la sindaca, Elisa Cicco - annunciano bel tempo: invitiamo tutti a salire ai piedi del Cervino, sia per visitare i pascoli e i versanti a piedi o in mountain bike, sia per praticare lo sci estivo, in condizioni di innevamento veramente eccezionali.

Siamo tornati a sorridere e siamo pronti a dare il benvenuto ai nostri ospiti, già numerosi, per far vivere insieme una splendida estate".



