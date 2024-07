Cervinia torna alla normalità, ora si attendono i turisti

A dieci giorni dall'alluvione che ha colpito alcune zone di Breuil-Cervinia, la località turistica valdostana è tornata alla normalità, sia con le attività non danneggiate, sia con quelle toccate solo in parte dall'ondata di acqua e fango. Gli operatori turistici precisano che "negozi, alberghi, bar e ristoranti sono aperti, gli impianti di risalita funzionano regolarmente, gli itinerari escursionistici e per le mountain bike sono percorribili".

"Con le temperature finalmente in rialzo e previsioni che annunciano giornate soleggiate - spiega Luigi Fosson, presidente degli albergatori valdostani - il comprensorio Cervino Ski Paradise è ottimista per il fine settimana in arrivo e per le prossime settimane, in cui sono previsti diversi eventi tutti confermati. A iniziare dalla Settimana del Cervino". Inoltre il 21 luglio è previsto l'arrivo del 60/o Giro ciclistico internazionale della Valle d'Aosta, corsa a tappe riservata a corridori under 23, e il 27 luglio si svolgerà la terza edizione di Cervino Matterhorn Ultra Race, evento di trail running che porterà nella vallata oltre 500 concorrenti provenienti da 28 nazioni.



