Ancora neve sui sentieri, Soccorso alpino e Cai "rischio di cadute"

"A causa delle condizioni invernali presenti su molti sentieri e percorsi attrezzati di montagna esposti a nord, nord-est/ovest nel Nord Italia" il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) e il Club alpino italiano (Cai) raccomandano "a tutti gli escursionisti e alpinisti di adottare la massima prudenza".

Le "criticità" in particolare riguardano la "presenza di neve al suolo dura e compatta", il "rischio maggiore di scivolamenti e cadute" e le "temperature variabili".

In particolare, "in molti tratti esposti a nord e nord-est/ovest, la neve presente al suolo, soprattutto a quote più elevate, può risultare dura e scivolosa, rendendo necessario l'uso di ramponi adeguati alla progressione e piccozza per procedere in sicurezza".

Inoltre " le condizioni di innevamento aumentano il rischio di incidenti e conseguenti infortuni. È fondamentale avere esperienza anche nell'utilizzo dell'attrezzatura invernale e adottare sempre un comportamento prudente, sapendo anche rinunciare in presenza di situazioni locali a rischio".

A quote più alte "le temperature possono essere molto diverse da quelle percepite in valle, con sbalzi termici significativi.

È importante vestirsi a strati e portare con sé un abbigliamento consono".



