Da Carlin Petrini a Battiston, torna il Cervino cinemountain

Dal 27 luglio al 3 agosto torna il Cervino CineMountain, festival del cinema di montagna che ogni anno riunisce il meglio della cinematografia di settore dell'ultima stagione, tra imprese alpinistiche e popoli ai confini del mondo, raccontate nelle 40 pellicole in concorso.

Tra i protagonisti della rassegna ci saranno grandi alpinisti come Tamara Lunger, Marco Confortola, Kurt Diemberger e Hervé Barmasse, la climber Nina Caprez, il funambolo Antoine Le Menestrel, scrittori come Mirella Tenderini ed Enrico Camanni, l'ideatore di Slow Food Carlo Petrini, l'attore Giuseppe Battiston. Ad assegnare l'Oscar del cinema di montagna sarà una giuria composta da Giorgia Priolo, responsabile delle produzioni Edi Effetti Digitali Italiani, Aleksandar Zarapchiev, direttore dell'Eho Mountain Film Festival, e dal produttore cinematografico Roberto Cavallini.



