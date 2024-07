Alpages Ouverts festeggia a Cogne i suoi 25 anni

"Alpages Ouverts", la manifestazione finalizzata a fare scoprire la vita agropastorale in 'quota', compie 25 anni e festeggerà la ricorrenza a Cogne. L'evento si svolgerà sabato 24 agosto all'alpeggio Prasupiaz gestito dalla famiglia di Bruno Jeantet.

Alpages Ouverts è organizzato dall'Association régionale des eleveurs valdôtains (Arev) in collaborazione con l'assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Risorse Naturali. "Offrirà ancora una volta a tutti l'opportunità di scoprire il fascino e i segreti di una giornata in montagna - spiega l'assessore Marco Carrel - in compagnia di coloro grazie al cui lavoro nascono la rinomata Fontina di alpeggio e altri prodotti unici e che nel contempo sono i detentori della manutenzione del paesaggio montano. Sono queste persone speciali a mantenere vivi per tutta l'estate i nostri alpeggi, le nostre 'terre alte' nonostante l'anomala calura degli ultimi anni e i cambiamenti climatici che solo due anni fa hanno rischiato di anticipare la discesa a valle del bestiame e hanno causato una perdita di circa il 40 per cento della produzione in quota. Ma con un impegno corale e sinergia operativa allevatori e 'arpian' sono riusciti a superare anche quella crisi terribile".

Gli altri appuntamenti sono in calendario il 20 luglio a Fontaimemore nell'alpeggio Pré, il 27 luglio a Valtournenche nell'alpeggio Layet, e il 3 agosto ad Ayas nell'Alpe Mascognaz.

Il programma delle giornate prevede, a partire dalle 10 e durante tutta la giornata, una serie di percorsi tematici, guidati da tecnici esperti dell'Arev, sull'allevamento dei bovini e sullo sfruttamento del pascolo, sui locali di stabulazione degli animali, sulla mungitura, sulla trasformazione del prodotto e sulla relativa conservazione.

La visita dell'alpeggio si conclude con un approfondimento paesaggistico e naturalistico, con particolare attenzione alla flora e alla fauna alpine, curato dal Corpo Forestale della Valle d'Aosta. Durante tutta la giornata, per i più piccoli sono organizzate specifiche animazioni e giochi tematici. A partire dalle ore 12, i partecipanti potranno degustare le produzioni lattiero-casearie dell'alpeggio e prodotti a base di carne valdostana.



