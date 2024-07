E' tutto pronto per l'edizione 2024 di GiocAosta

Una festa "da Urlo", che gioca con l'arte e si apre a una dimensione sempre più collettiva e diffusa: è lo slogan della 16/a edizione di GiocAosta, che dal 9 al 12 agosto torna a trasformare il centro storico di Aosta in una colossale "ludoteca dei grandi". Partendo dalle 35.000 presenze dello scorso anno, la grande festa del gioco valdostana si sta dedicando agli ultimi preparativi, mischiando classici e novità.

Tra le novità ci sono: l'apertura notturna della ludoteca in prestito gratuito, che nella notte tra sabato 10 e domenica 11 agosto resterà aperta al pubblico e continuerà a mettere a disposizione dei partecipanti le oltre 2.500 scatole di gioco presenti in piazza Chanoux; il grande puzzle costruito collettivamente dai partecipanti; e la gara di aeroplani di carta per rivoluzionare lo sguardo su via Conseil des Commis. Il programma prevede poi oltre 200 appuntamenti di gioco speciali, da tornei e cacce al tesoro, a quizzoni e giochi di ruolo, giochi d'indagine e ciclotappo. Le iscrizioni alle attività su prenotazione aprono giovedì 11 luglio alle 19.30: lo strumento è l'app dell'evento, sviluppata internamente e scaricabile gratuitamente per Android e ios.



