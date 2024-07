Regione Valle d'Aosta, ricognizione danni maltempo in corso

"Le stime approssimative di carattere giornalistico diffuse sui danni causati in Valle d'Aosta dall'ondata di maltempo del 29 giugno sono prive di un riscontro oggettivo. Le ricognizioni degli importi sono ancora in corso sia da parte dei Comuni che da parte delle strutture dell'Amministrazione regionale. I sopralluoghi dei tecnici del Dipartimento nazionale Protezione civile sono appena iniziati e non hanno prodotto per ora quantificazioni". E' quanto sottolinea, in una nota, la Presidenza della Regione Valle d'Aosta in merito alla quantificazione dei danni provocati dall'ondata di maltempo di fine giugno.



