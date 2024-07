"Non solo show cooking", enogastronomia valdostana in vetrina

Quattro incontri con l'enogastronomia valdostana "per dare un segnale di ripartenza" dopo l'ondata di maltempo di fine giugno. Torna l'appuntamento con "Non solo show cooking", manifestazione promossa dall'assessorato regionale all'agricoltura.

Quattro gli eventi in programma: il 20 luglio a Issogne "Il lieto soffice e salato al castello dei sogni" ovvero ricette con formaggio caprino, lardo di Arnad dop (chef Giuseppina Serra); il 31 luglio a Pré-Saint-Didier "Il desiderio di degustare ai margini del tetto d'Europa" ovvero ricette con carne valdostana e Fromadzo dop (chef Giuseppina Serra); l'8 agosto a Valtournenche "La Regina che riscopre la tradizione ai piedi della Gran Becca" ovvero ricette con Fontina dop e Mocetta (chef Christian Turra); e il 10 agosto a Gressoney-La-Trinité ""Eccellenze di montagna: dai Walser del Lys al Gran San Bernardo" ovvero ricette con Jambon de Bosses dop, formaggio caprino e Toma di Gressoney (chef Giuseppe Ciardullo).

"Ci abbiamo messo ancora più passione e determinazione - ha detto l'assessore Marco Carrel - perché vogliamo ripartire dalla qualità dei prodotti del nostro territorio. Gli ingredienti del successo di questa manifestazione sono appunto la qualità, la tradizione e l'innovazione. Tutte eccellenze che si mettono insieme per valorizzare il territorio". "Non solo show cooking" è organizzato in collaborazione con l'Unione cuochi della Valle d'Aosta, Slow Food e Coldiretti che proporrà un mercato "Campagna Amica" ad ogni appuntamento.



