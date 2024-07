Finaosta, Marco Linty è il nuovo presidente

Marco Linty è stato designato quale nuovo presidente della Finaosta spa. Lo ha deciso la giunta regionale che ha provveduto al rinnovo degli organismi della Finanziaria regionale. Succede a Nicola Rosset. Sono inoltre stati designati Genny Bouc, Erika Margareta Galassi e Alex Micheletto quali consiglieri di amministrazione. Per quanto riguarda il collegio sindacale sono stati indicati Claudio Vietti in qualità di presidente, Margaux Bellone e Massimo Ciocchini come sindaci effettivi, Ilaria Cinotto e Mathieu Ferraris quali sindaci supplenti.



