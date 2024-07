Primi mezzi d'opera in arrivo a Cogne

Sono in arrivo a Cogne nella giornata di oggi in arrivo i primi convogli di mezzi d'opera formati da escavatori e camion. Sono partiti dal cantiere posizionato al km 9.4 della strada regionale 47. Lo ha comunicato l'amministrazione regionale.

Sabato pomeriggio il primo escavatore era riuscito a superare il tratto al km 9+400 e a raggiungere il km 17 della strada regionale per sistemare una prima pista di passaggio dei mezzi d'opera. Ora i nuovi mezzi saranno utilizzati per iniziare i lavori di ripristino dei danni causati dal maltempo a Cogne, operando sulle priorità d'intervento individuate dai tecnici regionali sui torrenti Valnontey e Grand Eyvia.



