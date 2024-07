Prima audiomappa digitale sulle lingue walser

E' in via di realizzazione la prima audiomappa digitale che documenta le diverse varietà alemanne parlate in una manciata di piccole comunità montane piemontesi e valdostane, "isole linguistiche" disseminate fra Valle del Lys, Val d'Ossola, Valsesia e Val Mastallone. Un territorio dove quasi ad ogni "villaggio" corrisponde una varietà walser diversa: dal titschu di Rimella al titsch di Gressoney e Formazza al töitschu della piccola Issime, queste ultime due inserite nell'Atlante Unesco come lingue ad alto rischio d'estinzione. Il progetto - denominato "AlpiLinK - Lingue alpine in contatto" - è stato illustrato nel corso del convegno internazionale "Miles - Minority languages in european societies" in corso in questi giorni a Torino e a Bard.

Il lavoro di documentazione e raccolta degli audio impegna sul campo un team interateneo delle Università di Torino e della Valle d'Aosta, partner del progetto coordinato dall'Università di Verona per la mappatura delle diverse lingue minoritarie del Nord Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA