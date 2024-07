Nuovo contratto di lavoro nel turismo, Adava "migliora le condizioni"

"Siamo estremamente soddisfatti dell'accordo raggiunto . Questo rinnovo va nella giusta direzione volta a garantire maggiore attrattività per il nostro settore, con condizioni di lavoro migliorative per i nostri collaboratori". Così il presidente degli albergatori valdostani, Luigi Fosson, commenta il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) per i dipendenti delle aziende del settore Turismo, che si applica agli alberghi, ai campeggi e a tutte le altre strutture ricettive.

"La modernizzazione delle classificazioni del personale - ha aggiunto - e l'introduzione di nuovi indicatori di performance ci consentiranno di migliorare ulteriormente la qualità del servizio offerto ai nostri ospiti. Inoltre, l'incremento delle retribuzioni e dei contributi per l'assistenza sanitaria dimostra il nostro impegno verso il benessere dei lavoratori del settore. I tempi sono maturi e l'auspicio è quello, ora, di raggiungere a livello regionale un accordo integrativo che rafforzi ulteriormente le tutele e i benefici per tutti i lavoratori del settore".



