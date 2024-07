Alluvione Valle d'Aosta, agricoltori possono segnalare i danni

Aziende agricole e consorzi di miglioramento fondiario della Valle d'Aosta da lunedì 8 luglio potranno segnalare all'assessorato regionale all'Agricoltura i danni subiti negli eventi calamitosi del 29 e 30 giugno. Lo dovranno fare scaricando l'apposito modulo dal sito https://www.regione.vda.it/agricoltura/default_i.asp. "In merito alle necessità impellenti del mondo agropastorale valdostano colpito duramente dal maltempo dello scorso fine settimana - spiega l'assessore regionale Marco Carrel - abbiamo chiesto al ministro delle Politiche Agricole, Francesco Lollobrigida, una particolare attenzione politico-amministrativa sui bisogni più urgenti degli agricoltori e allevatori della Valle d'Aosta.

Stiamo lavorando per gli aiuti regionali per il settore dell'agricoltura primaria''. E aggiunge: ''Il supporto amministrativo del nostro assessorato oggi è un punto di riferimento primario per le aziende locali, con il fine di raccogliere i dati utili alla quantificazione dei danni subìti tramite l'istituzione di due appositi uffici per affrontare le diverse problematiche". Per le aziende agricole, i moduli compilati con i danni subiti dovranno essere inviati all'ufficio produzioni vegetali, all'indirizzo di posta elettronica danni_aziende_agricole@regione.vda.it e potranno riguardare le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola, nonché i danni materiali a fabbricati aziendali, attrezzature e macchinari, scorte e mezzi di produzione.

I Consorzi di miglioramento fondiario sono invece tenuti a segnalare gli eventuali danni subìti dalle infrastrutture di loro competenza all'Ufficio Consorzi di miglioramento fondiario e consorterie all'indirizzo: prevenzione-idrogeologica@regione.vda.it.



