"AostaSiCura", sconti per utilizzare servizio Allò Nuit

Nell'ambito del progetto "AostaSiCura" che promuove, in particolare tra i giovani, comportamenti responsabili per prevenire gli incidenti stradali causati dalla guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti, è possibile ritirare gratuitamente in Municipio dei voucher per utilizzare il servizio Allô Nuit con tariffa scontata. Sono disponibili - si legge in una nota - circa 500 voucher riservati prioritariamente ai giovani under 30. E' possibile ritirare un massimo di tre tagliandi a persona.

Allô Nuit è un servizio di trasporto pubblico serale e notturno a chiamata attivo dalle 21 alle 5,30 ad Aosta e nei comuni vicini del fondovalle (Aymavilles, Brissogne, Charvensod, Gignod, Gressan, Jovençan, Pollein, Quart, Roisan, Saint-Christophe, Sarre, Nus, Fénis, Saint-Marcel, Saint Pierre e Villeneuve).



