Il 4 luglio riaprirà la statale 26 a Montjovet

Termineranno alle 16 di giovedì 4 luglio - con un giorno di anticipo rispetto al programma - i lavori di allargamento della sede stradale per un tratto di circa 250 metri sulla statale 26 della Valle d'Aosta a Montjovet. Il tratto è chiuso al traffico dal 10 giugno per consentire l'esecuzione in sicurezza delle lavorazioni. "Fino al completamento degli ultimi interventi - scrive l'Anas in una nota - sarà in vigore il senso alternato".

Il progetto dei lavori prevede l'allargamento della statale 26 per un'estensione di circa 1,4 chilometri lungo un tratto particolarmente impervio sulla gola che ospita la Dora Baltea.

L'investimento complessivo per l'esecuzione degli interventi ammonta a circa 2,3 milioni di euro.



