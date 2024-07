Cordata in difficoltà su Dent d'Herens, soccorsi in azione

È in corso un intervento di soccorso in montagna sulla cresta Albertini della Dent D'Herens, a 3.750 metri di quota. In difficoltà è una cordata di alpinisti belgi che nel tardo pomeriggio di ieri hanno lanciato l'allarme a seguito della caduta del capocordata per una decina di metri e l'impossibilità di proseguire in discesa per i traumi riportati.

L'avvicinamento con l'elicottero non è stato possibile a causa della scarsa visibilità. Il Soccorso alpino valdostano ha monitorato la situazione durante la notte mantenendo il contatto con gli alpinisti, che questa mattina sono stati avvistati durante un breve sorvolo ma non è stato possibile il loro recupero.

E' stato quindi attivato un campo base ed è previsto un tentativo via terra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA