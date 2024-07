Maltempo in Valle d'Aosta, altra pioggia in arrivo

Ancora pioggia in arrivo sulla Valle d'Aosta dopo le intense precipitazioni dei giorni scorsi.

Secondo il bollettino dell'ufficio meteorologico regionale domani ci sarà cielo sereno o poco nuvoloso al mattino e nel pomeriggio cielo parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte, nuvoloso sulle montagne di confine estero con deboli rovesci.

Mercoledì è prevista "nuvolosità irregolare medio-alta per l'intera giornata, più marcata sulle montagne di confine estero dove da fine pomeriggio saranno possibili deboli rovesci, meno marcata nelle valli con schiarite anche ampie in mattinata". A partire da giovedì il tempo sarà soleggiato o poco nuvoloso fino al fine settimana.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA