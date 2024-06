Esecuzione penale esterna, nuova sede ad Aosta

L'ufficio di esecuzione penale esterna (Uepe) valdostano, che si occupa delle misure alternative alla detenzione e della messa alla prova, ha una nuova sede: si trova in regione Borgnalle ad Aosta, nei locali del giudice di Pace.

All'inaugurazione, avvenuta stamane, era presente anche il direttore generale del dipartimento di esecuzione penale esterna Domenica Arena, che ha sottolineato: ''Oggi il sistema di esecuzione penale esterna diventa Direzione generale di giustizia di comunità: questo nuovo nome vuole andare sempre di più nella direzione di una giustizia che si integra con i propri territori. La giustizia di comunità è sempre più parte integrante della nostra società. Non solo, oggi posso dire che abbiamo anche 513 nuovi assistenti sociali che in autunno potranno prendere servizio nelle varie sedi del territorio''. Da ottobre - ha annunciato Arena - saranno tre i nuovi assistenti sociali assegnati gli uffici valdostani.

''Questa nuova sede è un traguardo importante che abbiamo molto atteso e per la quale dobbiamo ringraziare sia l'amministrazione comunale che quella regionale. Una sede funzionale e a stretto contatto con il giudice di pace'' ha detto Antonella Giordano, direttrice reggente dell'ufficio interdistrettuale Torino e Aosta. La responsabile della sede valdostana, Barbara Bodda, ha spiegato: "Il nostro ufficio ha in carico oltre 500 persone e altre 250 per quanto riguarda la messa a la prova''.

Gli uffici sono di proprietà del comune di Aosta e il sindaco Gianni Nuti ha commentato: ''Siamo orgogliosi di poter sfruttare al massimo questi spazi, e soprattutto che siano a disposizione di un ufficio come questo che saprà dare quel senso di giustizia in cui noi crediamo''.



