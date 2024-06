Moreno Torricelli ambasciatore di Costruiamo Gentilezza nello Sport

L'ex calciatore di Juventus e Fiorentina Moreno Torricelli, da alcuni anni trasferitosi a Lillianes, ha ricevuto ieri il premio simbolico Costruiamo Gentilezza nello Sport.

Si tratta di una maglietta che conferisce a chi la riceve il titolo ambasciatore di Costruiamo Gentilezza nello sport. Chi la indossa si è distinto per avere realizzato "una pratica gentile nello sport ed essere così diventato un buon esempio da 'copiare'".

La consegna è avvenuta presso l'area verde di Lillianes, durante un evento a cui hanno partecipato anche gli alunni della scuola dell'infanzia locale e gli alpini.

Alla presenza del sindaco, Daniele De Giorgis, l'ex nazionale ha indossato la maglietta di ambasciatore consegnata dal coordinatore del progetto Costruiamo Gentilezza, Luca Nardi, e dalla giovane ambasciatrice locale del progetto, Valentina Gjeta.

Il motivo del riconoscimento, si legge in una nota, "è stata la tenacia che lo ha condotto a divenire un campione sportivo umile, partendo dall'essere un falegname, un esempio per giovani e adulti che con l'impegno si possono concretizzare i propri obiettivi". Lo stesso Torricelli dopo avere ricevuto il premio ha commentato: "Sono felice di aver ricevuto il premio non solo per il percorso di calciatore ma anche per l'impegno di portare i valori dello sport nella vita".

I primi a ricevere il premio, nato nel 2021, erano stati il portiere della nazionale Guglielmo Vicario, per avere ospitato a casa propria una famiglia di profughi ucraini in fuga dalla guerra, e la campionessa mondiale di atletica Maria Ruggieri, per l'impegno a promuovere tra i giovani uno sport inclusivo. In Valle d'Aosta la scorsa estate era già stato consegnato il riconoscimento a Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari in ritiro con la sua squadra a Saint Vincent, per il "comportamento rispettoso del prossimo che lo ha sempre contraddistinto".





