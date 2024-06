Coppa del mondo di sci a La Thuile, sopralluogo di Fis e Infront

Si è svolta oggi a La Thuile la prima ispezione della Fis (Federazione internazionale sci e snowboard) in vista della Coppa del Mondo di sci alpino, che tornerà nella stagione agonistica 2024/2025 con le gare femminili di discesa e superG in programma venerdì 14 e sabato 15 marzo 2025. I tecnici si sono concentrati sulla definizione delle aree di partenza delle due gare, sui dettagli tecnici che riguardano la pista '3-Franco Berthod', le aree e i locali che serviranno da supporto all'evento, come tv compound, ufficio gare, media centre e skiroom.

Al tradizionale sopralluogo estivo hanno partecipato Peter Gerdol (chief race director women's World cup), Alberto Senigagliesi (race director World cup speed events), Andreas Krönner (director of tace operations) e Giulia Candiago (media coordinator) in rappresentanza della Fis, Massimo Rinaldi per la Federazione italiana sport invernali (Fisi) e una delegazione di Infront, la società che detiene i diritti televisivi e che effettuerà la produzione televisiva dell'evento. Sul pendio di La Thuile, già teatro della Coppa del Mondo nel 2016 e nel 2020, presente anche il regista Sandro De Manincor, che insieme al team ha individuato e definito i punti in cui posizionare le telecamere.

"Un confronto positivo e molto importante tra comitato organizzatore, Fis, Fisi e Infront per definire la programmazione dei prossimi mesi e le attività da svolgere, ripartendo dall'esperienza delle due precedenti edizioni", si legge in una nota degli organizzatori.

Intanto nelle ultime settimane ha preso forma il comitato organizzatore. Il ruolo di presidente sarà ricoperto nuovamente da Marco Mosso, attuale presidente del Comitato Asiva, suo vice sarà Dante Berthod, fratello di Franco cui è intitolata la pista di gara, mentre il direttore generale resta Corrado Giordano, che ricopre lo stesso ruolo per Funivie Piccolo San Bernardo.

Daniele Collomb sarà il direttore di gara, Corrado Garino il direttore di pista.



