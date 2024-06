Una borsa di studio in memoria di Silvia Deiana

Una borsa di studio intitolata alla memoria della dottoressa Silvia Deiana, del valore di 3.000 euro, per uno studente che abbia conseguito il diploma di scuola secondaria superiore in Valle d'Aosta e che sia iscritto al primo anno ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, in Italia o all'estero. L'iniziativa è promossa dalla famiglia e dagli amici della ragazza scomparsa durante una vacanza in Norvegia all'età di 29 anni, nell'estate del 2021. A tal fine è stao istituito il fondo "Silvia Deiana, medico di famiglia" presso la Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta.

"Noi abbiamo perso una persona a noi molto cara - spiegano i genitori di Silvia, Ambrogio Deiana e Monica Coni - la società ha perso un medico che avrebbe lavorato con grande coscienza e umanità. Con questo progetto vorremmo portare avanti il suo ricordo, convinti che sarebbe fiera e felice di aiutare qualcuno nel percorso che lei stessa hai affrontato con tanta fatica".

"Per noi della Fondazione comunitaria - aggiunge il presidente Pietro Passerin d'Entrèves - è importante aiutare a coltivare i ricordi positivi delle persone scomparse attraverso la costituzione di fondi memoriali. In questo caso, l'obiettivo è di onorare la memoria, sensibilizzando i giovani sull'importanza delle professioni sanitarie e, in particolare, dei medici di famiglia per la prossimità che hanno con il territorio".



