Centrodestra Vda annuncia, "uniti alle prossime elezioni"

"I partiti e le forze politiche del centrodestra per la Valle d'Aosta manifestano unanimemente l'intenzione e l'impegno di presentarsi in coalizione alle elezioni regionali e comunali in programma l'anno prossimo, a partire dal Comune di Aosta, sottolineando come soltanto un progetto serio e credibile, basato sull'unità di intenti di tutti, possa garantire quell'ambizione di governo che dovrà costituire la vera alternativa all'attuale deprimente status quo". E' quanto si legge in una nota firmata da Lega Vda, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Noi Moderati e Udc, che prosegue: "Un'alternativa di governo che vogliamo convintamente imperniata sulla centralità dell'individuo, della persona, e sulla sua libertà di azione e di iniziativa, in contrapposizione ai beceri fondamentalismi ideologici e alla cappa di supervisione e controllo che spesso avvertiamo ancora sul territorio".

"È quindi con questo spirito di libertà - si conclude la nota - che rivolgiamo, già da oggi, il nostro invito al dialogo, al confronto e alla collaborazione a tutti quei movimenti locali e a tutti i soggetti interessati della società civile che hanno a cuore la costruzione di un grande progetto condiviso per una Valle d'Aosta migliore, più moderna, più efficiente, più presente ed incisiva nei tavoli decisionali che contano a livello nazionale e più attenta alle esigenze dei suoi cittadini e delle comunità locali che contribuiscono alla sua crescita e al suo futuro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA