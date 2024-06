Cervino cinemountain, sei in lizza per Oscar cinema di montagna

Saranno sei le pellicole che si contenderanno il "Grand Prix des Festivals-Conseil de la Vallée", considerato l'Oscar del cinema di montagna, nell'ambito della 27/a edizione del Cervino CineMountain, in programma dal 27 luglio al 3 agosto ai piedi della Gran Becca. I film sono stati scelti tra i vincitori dei più importanti festival dell'"International Alliance for Mountain film" e la giuria internazionale formata da Giorgia Priolo, Roberto Cavallini e Aleksandar Zarapchiev dovrà scegliere il migliore.

Le sei pellicole "ci offrono una panoramica ricca e variegata delle molteplici relazioni tra l'uomo e la montagna, attraverso le lenti dei cineasti veniamo trasportati in un mondo dove la natura non è solo un palcoscenico spettacolare, ma anche una forza potente che influenza e ispira la nostra esistenza. Che si tratti di denunciare il cambiamento climatico, celebrare le avventure più epiche o esplorare la solitudine delle vette, questi film ci invitano a riflettere sulla nostra connessione con il pianeta e sul nostro posto in esso".



