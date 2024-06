Allerta diga Valgrisenche, nuova perturbazione nel pomeriggio

Il Centro funzionale regionale della Valle d'Aosta annuncia per il pomeriggio "un secondo passaggio perturbato" che "interessa maggiormente i settori occidentali, con fenomeni localizzati anche in forma temporalesca". Nella parte sud-occidentale del territorio regionale si trova la Dora di Valgrisenche, dove stamane è scattato il livello di allerta per rischio idraulico, dato che la diga di Beauregard, a monte del corso d'acqua, ha raggiunto il livello massimo di regolazione, costringendo i tecnici a rilasciare nel torrente quantitativi crescenti di portata.

Fino alla prima parte della giornata il bollettino di aggiornamento della situazione idrogeologica e idraulica prevede "precipitazioni anche intense (rovesci diffusi, isolati temporali)" e, dopo le perturbazioni del pomeriggio, un'"attenuazione serale con Foehn in estensione. Neve in calo a 2.700/2.900 metri".

Sul territorio regionale "non sono state registrate esondazioni e i livelli dei corsi d'acqua, anche per via della fusione della neve, ancora molto presente in quota, sono in aumento. Gli idrometri di riferimento della Dora Baltea, di Aymavilles, Pontey, Champdepraz e Hone hanno superato la soglia H1, di allerta gialla", la più bassa delle tre soglie di allerta previste.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA