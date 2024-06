Successo per la Valle d'Aosta al Decanter wine awards

Successo per i vini valdostani al Decanter world wine awards 2024, considerato il più prestigioso concorso vinicolo del mondo e rinomato per il suo rigoroso processo di valutazione. Due vini della regione alpina hanno ottenuto l'ambito riconoscimento della medaglia d'oro, sottolineando ancora una volta la qualità e l'eccellenza della produzione vinicola valdostana: si tratta della Cave Mont Blanc e di Rosset Terroir. Medaglia d'Argento inoltre per La Source.

La Cave Mont Blanc ha vinto l'oro con il "Vallée d'Aoste Doc Blanc de Morgex et de La Salle", Rosset Terroir ha conquistato l'oro con il "Vallée d'Aoste Doc Pinot Noir 850". La Source invece ha ottenuto 94 punti con il "Vallée d'Aoste Doc Cornalin". "Siamo estremamente orgogliosi dei risultati ottenuti al Decanter World Wine Awards. Questi riconoscimenti sono la dimostrazione della passione e della dedizione dei nostri produttori, nonché della qualità eccezionale dei nostri vini. La Valle d'Aosta continua a farsi notare nel mondo del vino, e questi premi rafforzano ulteriormente la nostra posizione come regione vinicola di eccellenza" commenta Vincent Grosjean, presidente del Consorzio Vini Valle d'Aosta.



