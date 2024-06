Sostenere avvio anno scolastico, proposta legge di Pcp

Un supporto ai dirigenti e alle segreterie scolastiche per favorire un avvio dell'anno scolastico regolare e senza confusione. È questo l'obiettivo della proposta di legge urgente del gruppo Progetto Civico Progressista, illustrata in conferenza stampa. "Siamo dell'idea che occorre prendere la situazione in mano e intervenire - dice la consigliera Erika Guichardaz -, negli ultimi anni, l'avvio dell'anno scolastico è stato difficoltoso e caotico". Nel concreto si propone di concedere ai dirigenti scolastici la possibilità di richiedere l'esonero (parziale o totale) del personale docente per attività di collaborazione e supporto nello svolgimento di funzioni amministrative e organizzative, anche nella sede di titolarità e non solo in quella di reggenza, com'è consentito al momento.

Nei giorni scorsi, è arrivata la comunicazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito che la prova scritta del concorso per dirigenti scolastici si svolgerà con buona probabilità a settembre. Così, il prossimo anno scolastico saranno almeno 9 le reggenze nelle istituzioni valdostane, a cui si devono aggiungere quella del Cria, che diventerà istituzione scolastica a tutti gli effetti, e le due sedi che si 'scopriranno' in seguito a un pensionamento. Il gruppo Pcp propone poi il potenziamento delle segreterie scolastiche di 7 unità, con l'assunzione a tempo determinato di personale da settembre 2024 al 31 dicembre 2025. "Quest'anno ci sarà l'aggiornamento e inserimento del personale docente educativo delle graduatorie regionali per le supplenze per il biennio 2024-2026 - dice la consigliera Chiara Minelli -. Significa dover mettere mano a tutta una serie di operazioni che sono estremamente impegnative per il personale, che vede aumentare il carico di lavoro a fronte di una parità di risorse. Il risultato è quello di essere in una situazione di caos. Noi temiamo che si arriverà a settembre anche quest'anno in una situazione difficile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA