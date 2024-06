Ghiacciaio val Ferret, scatta allerta Protezione civile

L'allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico su tutta la Valle d'Aosta ha portato il comune di Courmayeur ad attivare alcune misure preventive di protezione civile in Val Ferret, ai piedi del ghiacciaio di Planpincieux, monitorato fin dal 2013 tramite l'analisi di diversi parametri.

Dalle 18 è chiusa la strada comunale per la Val Ferret. É consentito il transito lungo la strada alternativa della Montitta dalle 18 alle 23 e dalle 8 di domani mattina solo per: i residenti, gli ospiti e i clienti delle strutture ricettive degli immobili. Le misure di protezione civile, inoltre, prevedono che gli immobili in zona rossa e quelli in zona gialla siano sottoposti a coprifuoco. Sempre a causa maltempo, il sindaco di Rhemes-Saint-Georges, in via precauzionale ha firmato l'ordinanza di sospensione alla circolazione dalle 22,30 alle 5,30 di domani sulla strada regionale 24 all'altezza della frazione Frassiney. La chiusura è dovuta al rischio esondazione del torrente Montfra ''in quanto ancora ostruito da materiale lapideo di grosse dimensioni''.





