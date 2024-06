Servizio civile regionale, Valle d'Aosta amplia l'offerta

Il Servizio civile regionale amplia la sua offerta con un nuovo bando "Insieme per gli altri - le generazioni si incontrano", promosso dall'amministrazione regionale, per il reclutamento di giovani volontari dai 20 ai 25 anni. L'iniziativa va ad aggiungersi ai "Due mesi in positivo", rivolto ai valdostani dai 16 ai 19 anni, che si svolge nel periodo estivo.

Il nuovo progetto, presentato in conferenza stampa, vuole essere un'esperienza formativa e arricchente per i giovani che hanno concluso gli studi superiori e, magari, non sono ancora del tutto inseriti nel mondo del lavoro, favorendone la formazione e permettendo loro di entrare in contatto con diversi contesti lavorativi. Aumenta l'età dei volontari, ma anche il periodo di svolgimento, che può andare da uno a sei mesi (dal primo ottobre 2024 al 31 marzo 2025) e il rimborso, che sale a 600 euro (da 400 euro), comprensivo delle eventuali spese sostenute durante il periodo di svolgimento. L'impegno richiesto varia dalle 20 alle 25 ore settimanali per un massimo di 90 ore al mese.

"Il fatto di aumentare periodo e target di età - spiega Jean-Pierre Guichardaz, assessore alle Politiche per le relazioni intergenerazionali - è stata una richiesta che è arrivata dalla Consulta regionale per il servizio civile.

L'iniziativa rappresenta una nuova occasione di crescita dei nostri giovani dai 20 ai 25 anni come cittadini, affinché siano sempre più sensibili e responsabili alla cultura della solidarietà e del servizio alla comunità, attraverso la consapevolezza del valore rappresentato dalle rispettive azioni solidali e di mutuo aiuto volontario e, allo stesso tempo, possano apprendere competenze importanti per il loro percorso di crescita e per le prime opportunità di lavoro". Le aree di intervento sono numerose e diverse, dall'assistenza personale alla riqualificazione urbana. Gli enti accreditati potranno presentare il loro progetto entro il 14 luglio 2024. In seguito, verranno definiti i posti a disposizione, con una quota riservata a ragazzi disabili o in situazione di disagio certificato, che avranno al loro fianco un altro volontario che li accompagnerà in questa esperienza.



