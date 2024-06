Lavoro, natura e qualità della vita apprezzati dagli stagionali in Vda

Le bellezze naturali, la qualità della vita e le opportunità di praticare sport all'aria aperta: sono questi gli elementi più attrattivi secondo un'indagine rivolta ai lavoratori stagionali del settore turistico-ricettivo e finalizzata "a focalizzare i fattori di attrattività del lavoro in Valle d'Aosta. Lo studio è stato promosso dall'assessorato dello Sviluppo economico e Lavoro, in collaborazione con l'Associazione Albergatori, ed è stato affidato alla società TurismOk.

Il sondaggio, consistente in un questionario su base volontaria, ha ottenuto 436 risposte, pari al 14% dei lavoratori impiegati nella stagione invernale 2023/2024 in Valle d'Aosta. Tra le criticità evidenziate spiccano il costo della vita, le scarse occasioni di svago e divertimento e la difficoltà di trovare alloggi in prossimità dei luoghi di lavoro. "Complessivamente - si legge in una nota - emergono un alto grado di soddisfazione ed una intenzione di restare presso il medesimo posto di lavoro".

"Si tratta indubbiamente di una prima indagine del settore specifico - spiega l'Assessore Luigi Bertschy - che abbiamo voluto condurre all'interno del progetto dell'Alleanza per il lavoro di qualità in Valle d'Aosta, dedicato al settore turistico. Siamo consapevoli che, per ottenere dati statistici ancora più significativi, sia necessario replicare il questionario, allargando ulteriormente la platea dei lavoratori anche in altri settori". "Questa iniziativa - ha aggiunto il presidente Adava, Luigi Fosson - ha una valenza molto importante per noi imprenditori della ricettività. I dati raccolti ci forniscono preziose indicazioni su come possiamo migliorare l'attrattività e la qualità dell'esperienza lavorativa nella nostra regione: se da una parte ci fa piacere sapere che le bellezze naturali e la qualità della vita vengono apprezzate dai nostri collaboratori, dall'altra dobbiamo trovare una soluzione alle criticità emerse, prima tra tutte la difficoltà di trovare soluzioni abitative adeguate. Il nostro obiettivo deve essere quello di rendere la Valle d'Aosta non solo una meta turistica d'eccellenza, ma anche un luogo ideale per lavorare e vivere".



