Bimba morta ad Aosta, giovedì il funerale a Saint-Christophe

Si svolgeranno giovedì 20 giugno alle 10.30 presso la chiesa parrocchiale di Saint-Christophe i funerali della bimba valdostana di quasi tre anni morta nella notte tra il 10 e l'11 giugno scorsi all'ospedale Beauregard di Aosta per cause ancora ignote. Le visite si possono effettuare da oggi alla camera mortuaria dell'ospedale Parini e il rosario sarà recitato domani nella chiesa di Saint-Christophe alle 20.

Ieri, su incarico della procura, l'anatomopatologo Giovanni Botta e il medico legale Alessandro Marchesi hanno iniziato l'autopsia, alla presenza dei consulenti nominati dai quattro medici indagati, due pediatri e due rianimatori. Quindi i magistrati hanno concesso il nullaosta alla sepoltura. Occorrerà tempo per esaminare i campioni prelevati e svolgere gli esami batteriologici e istologici che potrebbero consentire di stabilire i motivi della morte. La relazione completa è attesa entro 80 giorni sul tavolo del pm Francesco Pizzato, che procede per omicidio colposo.

La bimba era stata portata in ospedale nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 giugno scorsi per un'indisposizione. Dopo i controlli nel reparto di Pediatria, era stata dimessa e rimandata a casa in quanto in 'buone condizioni'. Lunedì pomeriggio i familiari l'hanno riaccompagnata in ospedale in quanto l'indisposizione non si era completamente risolta. E' stata quindi sottoposta a nuovi controlli e a ulteriori cure.

Per sicurezza è stata tenuta sotto osservazione nella struttura sanitaria. La situazione è precipitata nella tarda serata quando le sue condizioni sono peggiorate. Alle 3 è avvenuto il decesso per cause al momento ignote.



