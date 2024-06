Legambiente, preoccupati per effetti svuotamento diga Gabiet

"A partire da fine giugno verrà svuotata la diga del Gabiet nel Comune di Gressoney-La-Trinité. Comprendiamo la necessità di effettuare le manutenzioni agli impianti e agli invasi utili per la produzione di energia idroelettrica della nostra regione ma al tempo stesso siamo preoccupati per i possibili effetti che queste operazioni potrebbero comportare". Lo scrive Legambiente Valle d'Aosta in una lettera inviata ai vertici di Cva e alle amministrazioni locali.

"Non dimentichiamo gli effetti nefasti che ebbe nel 2005 la pulizia della diga di Valgrisenche - prosegue - con la distruzione della micro e macrofauna presente nella Dora di Valgrisenche, sotterrata dal limo scaricato, a causa di un inefficace sistema di trattenimento dei fanghi, direttamente nel torrente. L'intorbidimento della Dora Baltea fu visibile per giorni fin dopo la città di Aosta. Oltre a questo si aggiunge la preoccupazione, per le persone, i pescatori e i turisti che frequenteranno il torrente Lys interessato dalla pulizia della diga nel periodo estivo, per possibili eventi di piena o hydropeaking".



