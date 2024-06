La Valle d'Aosta sperimenta la certificazione antibullismo

La giunta regionale ha deliberato la costituzione di un gruppo di lavoro per l'analisi e la pianificazione di un progetto volto alla sperimentazione, in Valle d'Aosta, del modello di 'Certificazione antibullismo', standard di qualità previsto e disciplinato per la prevenzione e contrasto del bullismo. L'obiettivo del progetto è di costruire un modello organizzativo "improntato all'etica, alla legalità e alla non violenza adattabile, replicabile e applicabile all'interno di ogni ambiente abitato da minori".

"Una deliberazione - ha specificato l'assessore alle Politiche sociali, Carlo Marzi - fatta di concerto con il collega Guichardaz e il collega Grosjacques e che vede la Valle d'Aosta come prima regione che si muove rispetto alla certificazione antibullismo ai sensi della direttiva Uni 42:2018. Il tema è portato avanti assieme all'Osservatorio nazionale del bullismo e del disagio giovanile".

Riguardo alle fasi in programma, "con la partenza di questo progetto sperimentale ci sarà un avvio della sperimentazione che individuerà una scuola dove partire. Poi si arriverà alla raccolta dati e a tutta una serie di successivi approcci che dovrebbero rendere utilizzata e diffusa sul territorio questa buona prassi, con la certificazione di riferimento".



