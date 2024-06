Fdi Vda, "la Réunion dell'Uv è una réinscription"

Una "réinscription": così Fratelli d'Italia Valle d'Aosta definisce in un post la riunificazione dell'area autonomista nell'Union Valdôtaine sancita dal congresso di ieri a Saint-Vincent.

"Quello - si legge - che per mesi con tanto di saggi all'opera (qualcuno nel frattempo perso per strada ) è stato venduto come il più grande spettacolo dopo il bing bang chiamato 'réunion' per noi - e siamo convinti per molti valdostani che hanno cominciato a capirlo in queste recenti elezioni europee - altro non è che il semplice rientro nel Partito, peraltro parziale, da dove sono usciti, spaccandolo in mille pezzi e dicendone di ogni, da parte di chi teme non avere il quorum con il cartello elettorale di turno per ottenere l'unica cosa che per loro conta cioè la rielezione in Consiglio regionale. Al limite potranno spaccarsi di nuovo dopo il voto".

Secondo Fdi Vda inoltre "l'appello alla difesa dell'autonomia ritenuta come un concetto buono per tutte le stagioni e il mitico ni droite ni gauche, ripetuto come un mantra, altro non sono che il disperato tentativo di continuare a tenere il banco nelle mani gestendolo molto male con i 'piccioli' che non sanno neanche come spendere, come ha dimostrato il recente avanzo di amministrazione da record mondiale". Infine "anche questa volta per i giovani sindaci e coloro che pensano che finalmente sia giunto il loro momento, sarà per la prossima".

"Noi, all'interno del centro-destra, intendiamo rappresentare - aggiunge Fdi Vda - l'unica vera alternativa per la gestione di un'autonomia che nessuno non solo ha mai messo in discussione ma che vogliamo finalmente valorizzare insieme a tutti coloro che contribuiranno alla stesura di un programma condiviso e che crederanno nel nostro progetto di cambiamento che nella nostra regione è diventato ormai indispensabile".



