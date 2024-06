Testolin, "oggi rilanciamo il legame con le nostre radici"

"Oggi rilanciamo qualcosa di estremamente importante: il legame con la nostra storia, l''esprit valdotain'. Per chi amministra è importante avere la garanzia di avere un popolo alle spalle, non è banale". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, intervenendo a Saint-Vincent al congresso straordinario dell'Union valdotaine finalizzato alla ricomposizione dell'area autonomista.

"Questa è la giornata del cuore, dei sentimenti, della sensibilità. Bisogna ringraziare chi ha lavorato per 'rimettere assieme'. In Valle d'Aosta c'è voglia di 'réunion'. Noi vogliamo essere un punto di riferimento per la comunità valdostana: siamo un movimento politico ma soprattutto siamo un movimento popolare" ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA