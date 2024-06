Scuola, potrebbero aumentare a 12 le reggenze dei dirigenti

Le scuole della Valle d'Aosta potrebbero dover ancora fare i conti con la carenza di dirigenti. Lo scorso anno scolastico, le istituzioni scolastiche in reggenza erano nove, il prossimo potrebbero salire anche a 12, con il pensionamento di Gabriella Sottile, che lascerebbe scoperte l'Einaudi e la Cerlogne di Saint-Pierre, e il Centro regionale istruzione adulti (Cria) che diventerà un'istituzione autonoma a tutti gli effetti.

Un problema la cui risoluzione è nelle mani del ministero dell'Istruzione e del Merito. A dicembre 2023 è stato bandito il concorso per l'assunzione di dirigenti scolastici, ma, a oggi, ancora non si hanno notizie su quando potrebbe svolgersi la prova scritta.

"Se il ministero riuscisse a predisporre durante l'estate la prova scritta, che deve essere svolta in contemporanea da tutti, la nostra commissione d'esame è disponibile a svolgere gli orali subito dopo e chiudere il tutto entro il 31 agosto - dice Marina Fey, sovrintendente agli studi -, ma se a livello nazionale si decidesse di far slittare la prova scritta in autunno, non potremmo fare nulla".



