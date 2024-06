'In relazione', un laboratorio fotografico per conoscere sé stessi

E' stata inaugurata presso il Café du Théâtre di Aosta la mostra fotografica frutto del progetto 'In relazione' di Arcigay Queer Vda e dello studio Stopdown.

Finanziato tramite l'avviso pubblico '3-2023' dell'assessorato ai Beni e alle attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali, il laboratorio ha coinvolto 13 tra ragazzi e ragazze in una serie di incontri con professionisti della fotografia, della psicoterapia, del teatro e della consulenza d'immagine.

"Il progetto si basa sulla conoscenza di sé ed è stato pensato come un percorso per donare ai giovani il diritto all'ascolto di sé", ha spiegato Giulio Gasperini, presidente di Arcigay Queer Vda durante la conferenza stampa convocata per presentare i risultati dell'iniziativa, da cui è scaturito anche un catalogo.

"La fotografia analogica consente di pensare prima di scattare. Abbiamo optato per la Polaroid. Ogni persona ha tirato fuori dalle cinque alle nove immagini, su un tema personale che sentiva più suo, sempre collegato al concetto di relazione", ha detto il fotografo Giorgio Prodoti.

"E' interessante il lavoro che avete proposto prima delle fotografie, quello nel profondo delle proprie emozioni. I partecipanti hanno affrontato le loro paure", ha sottolineato l'assessore regionale Jean-Pierre Guichardaz. "Usando la fotografia, hanno imparato a esplorare le proprie emozioni", ha spiegato Alice Sartore, vice presidente di Arcigay Queer Vda.





