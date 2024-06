Reunion autonomisti, tutto pronto per congresso finale

E' tutto pronto per il congresso finale per la ricomposizione dell'area autonomista in Valle d'Aosta. L'appuntamento è per domenica 16 giugno nella Sala Grand Paradis del Grand Hôtel Billia a Saint-Vincent.

I lavori inizieranno alle 9. All'ingresso del congresso straordinario dell'Union valdotaine ai firmatari della carta di adesione al progetto verrà distribuito il modulo di iscrizione al movimento. Dopo i saluti di benvenuto sono previsti la votazione sul regolamento del congresso, la nomina dell'ufficio di presidente e dell'ufficio elettorale, gli interventi di Cristina Machet (presidente Uv), Albert Chatrian (coordinatore Alliance Valdôtaine), Luciano Caveri (portavoce Vda Unie-Mouv), Sylvie Hugonin (portavoce della Commissione Speciale e responsabile della Jeunesse Valdôtaine), oltre a quello del presidente della Regione, Renzo Testolin. Poi toccherà ai partecipanti e al dibattito. Alle 14 apertura dei seggi elettorali: "Considerata la natura straordinaria del Congresso, che offre la possibilità di votare a tutti gli iscritti e non solo ai delegati, il seggio elettorale - si legge in una nota - resterà aperto per tutto il pomeriggio per consentire a chi non partecipa ai lavori del Congresso di votare, senza creare code".

Gli ultimi a prendere la parola saranno i candidati alla presidenza dell'Union valdotaine, Daniele De Giorgis e Joël Farcoz. Dopo le 18 la conclusione dei lavori e la proclamazione del nuovo presidente.

