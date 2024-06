Bimba morta ad Aosta, a breve possibili primi indagati

Per il momento il fascicolo è ancora a carico di ignoti ma potrebbero essere iscritti, nei prossimi giorni, i primi nomi nel registro degli indagati per la morte di una bambina di due anni, avvenuta nella notte tra lunedì e martedì scorsi all'ospedale Beauregard di Aosta. Gli inquirenti - coordinati dal pm Francesco Pizzato - stanno esaminando la documentazione per definire le varie fasi dell'intervento sanitario sulla piccola e chi è stato coinvolto. Successivamente potrà essere disposta l'autopsia, probabilmente affidata ad un medico legale di fuori valle (l'iscrizione nel registro degli indagati consentirà ai coinvolti di poter partecipare con un proprio consulente). L'ipotesi di reato è omicidio colposo. La famiglia della vittima, tramite l'avvocato Davide Sciulli, ha presentato un esposto in procura sulla vicenda.

La bimba era stata portata in ospedale nella notte tra domenica e lunedì scorsi per un'indisposizione. Dopo i controlli nel reparto di Pediatria, era stata dimessa e rimandata a casa in quanto in 'buone condizioni'. Lunedì pomeriggio i familiari l'hanno riaccompagnata in ospedale in quanto l'indisposizione non si era completamente risolta. E' stata quindi sottoposta a nuovi controlli e a ulteriori cure. Per sicurezza è stata tenuta sotto osservazione nella struttura sanitaria. La situazione è precipitata nella tarda serata quando le sue condizioni sono peggiorate. Alle 3 è avvenuto il decesso per cause al momento ignote.

