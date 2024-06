Rinnovo contratto per operai forestali, al via trattativa

Si apre una trattativa per il rinnovo del contratto integrativo regionale di lavoro per gli operai ed impiegati idraulico-forestali. Lo annunciano le organizzazioni sindacali di categoria, a seguito dell'incontro che si è tenuto nell'Assessorato agricoltura e risorse naturali.

"Tale apertura si pone in un quadro di improrogabilità della stessa - si legge in una nota di Cisl Fai, Cgil Flai, Savt Forestali e Uil - in quanto il contratto integrativo è ad oggi scaduto da tempo e pertanto, allo stato attuale, l'armonizzazione del contratto ed il suo rinnovo non possono e non devono trovare ulteriori rinvii: l'Amministrazione regionale ha preso l'impegno di convocare il tavolo trattante entro la fine del mese di giugno".



