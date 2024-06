La Valle d'Aosta punta a una tappa nel Giro d'Italia 2025

"Si è trattato di un grande evento sportivo propedeutico al ritorno del Giro d'Italia 2025 nella nostra regione. In questi giorni sono state numerose le interlocuzioni con i massimi vertici di Rcs Sport finalizzate, in relazione alla località dalla quale partirà il Giro del prossimo anno, a ipotizzare le date di collocazione della Valle d'Aosta nel disegno della Corsa Rosa. Le trattative sono in corso per provare ad assicurare una continuità di presenza del Giro in Valle". Lo ha detto l'assessore regionale al turismo e sport, Giulio Grosjacques, all'indomani del passaggio del Giro Next Gen 2024.

"Sono giornate di intenso lavoro - aggiunge - per ospitare al meglio i grandi eventi sportivi. Oltre ai ritiri estivi di alcune squadre calcistiche di Serie A e di Serie B, la preparazione pre-olimpica di una delle squadre della Federazione Italiana Scherma, che avrà luogo in Valle d'Ayas, e la Pallacanestro Varese i cui dirigenti hanno avviato interlocuzioni con il nostro Assessorato per un ritorno in Valle d'Aosta della squadra per la preparazione pre-campionato".



