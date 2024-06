Gli artisti moderni e il numero, una mostra ad Aosta

Sarà inaugurata martedì 18 giugno, alle 18, nel Museo archeologico regionale di Aosta la mostra "ArteNumero. Gli artisti e il numero tra XX e XXI secolo". "La rassegna volge uno sguardo sul panorama dell'arte degli ultimi sessant'anni - si legge nella presentazione - attraverso l'utilizzo del numero". Oltre settanta opere di importanti artisti italiani e internazionali divise in cinque sezioni "in un percorso trasversale che attraversa linguaggi, tematiche, pensieri della storia in cui il numero diviene momento fondamentale di riflessione per l'artista e per l'osservatore".

La mostra resterà aperta fino al 20 ottobre. Tra le opere esposte spiccano quelle di On Kawara, Luca Pancrazzi, Elena Modorati, Alighiero Boetti, Franco Vimercati, Roman Opalka, Carlo Valsecchi, Daniela Comani, Piero Manzoni, Elisabeth Scherffig, Antoni Tàpies, Elisabetta Casella, Joseph Kosuth, Pietro Bologna, Peter Dreher, Paolo Pessarelli, Edward Kienholz, Cioni Carpi, Andrea "Bobo" Marescalchi, Ed Ruscha, Ugo Nespolo, Luigi Ghirri, Maurizio Nannucci, Robert Tiemann, Hanne Darboven, Mimmo Iacopino, Vincenzo Merola, Bernar Venet, Mel Bochner, Laura Grisi, Mario Merz, Vincenzo Agnetti, e Beatrice Pasquali.

