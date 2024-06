Alimentazione sana nelle scuole, scatta il progetto "TipiQ"

Si chiama "TipiQ" ed è un'iniziativa di educazione, valorizzazione e promozione legata all'alimentazione sana e sostenibile nelle mense scolastiche regionali. Il progetto, coordinato dal Celva, è stato presentato ai sindaci valdostani. Tra gli obiettivi ci sono "la promozione della cucina sana, in particolare per i bambini in fase di crescita, in un contesto di educazione alla cittadinanza", e "la creazione di una rete di conoscenze del territorio, partendo dai prodotti, oltre che quello di favorire l'economia locale, in particolare per i prodotti a km 0".

Il Celva - è spiegato in una nota - "predisporrà un modello per la messa a punto delle gare d'appalto per il servizio mensa e fornirà il supporto agli Enti anche nell'ambito del servizio associato consulenza, mentre l'Usl predisporrà il menu TipiQ e la Fondazione per la formazione turistica provvederà a formare gli operatori delle mense TipiQ". I produttori locali, le associazioni di produttori e le cooperative agricole saranno coinvolti.

L'iniziativa si propone inoltre di essere un progetto di educazione civica: TIpiQ sarà inserito nei piani dell'offerta formativa delle scuole valdostane, saranno organizzati laboratori didattici e momenti di approfondimento, con la realizzazione di apposito materiale informativo per le famiglie degli studenti valdostani.



