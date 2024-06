Europee, Adu "orgogliosi delle oltre 6.000 preferenze di Dejanaz"

"A cose fatte possiamo dirci orgogliose e orgogliosi di aver convinto John Dejanaz a rappresentarci". E' quanto dichiara Ambiente diritti uguaglianza commentando in una nota le elezioni europee. A tirare un primo bilancio, con lo spoglio in via di conclusione, è Carola Carpinello: "Oltre 6.270 preferenze raccolte, di cui 1.144 in Valle d'Aosta, con una campagna che definire low budget è un eufemismo, fatta di impegno, di contenuti, di idee e ideali, di centinaia e centinaia di chilometri macinati in tutte e quattro le Regioni della circoscrizione: una campagna elettorale aperta alle persone e ai territori, con i piedi in Italia e lo sguardo verso l'Europa. Le campagne-trampolino con l'obiettivo miope e malcelato delle elezioni regionali successive non ci hanno mai convinto o entusiasmato".



