Europee, l'affluenza alle 23 di sabato è dell'11%

In Valle d'Aosta nel pomeriggio di oggi la percentuale di affluenza al voto per le elezioni europee è stata dell'11,33 %, con 11.529 votanti su 101.729 (di cui 49.706 maschi e 52.023 femmine) aventi diritto al voto. Lo comunica la presidenza della Regione. Il dato è inferiore a quello nazionale, che registra un'affluenza del 14,07%.

I seggi riapriranno domenica alle 7 e rimarranno aperti fino alle ore 23. A seguire lo spoglio delle schede.

Nei 74 Comuni della Valle sono stati allestiti per le elezioni europee 150 seggi. Ad Aosta le sezioni sono 38. Le operazioni elettorali coinvolgono 900 persone che, a partire dalle 23 di domenica, inizieranno lo scrutinio dei voti.



