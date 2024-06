Elezioni europee, 101.729 i valdostani chiamati al voto

Per le elezioni europee 2024 sono 101.729 i valdostani chiamati al voto. Si voterà sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 per il rinnovo dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo: nella giornata di sabato i seggi apriranno alle 15 e chiuderanno alle 23, mentre domenica le urne saranno aperte dalle 7 alle 23. Alla chiusura dei seggi, cominceranno le operazioni di spoglio delle schede.

Possono votare tutti i cittadini e le cittadine che abbiano compiuto il 18/o anno di età entro il 9 giugno 2024 che dovranno esercitare il proprio diritto di voto nel comune di residenza, presso la sezione indicata sulla propria tessera elettorale.

Tra gli elettori valdostani, 49.706 sono maschi e 52.023 femmine. Nel 2019, nella precedente tornata elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo, in Valle d'Aosta gli aventi diritto al voto erano 102.417 e la percentuale di affluenza al voto era stata del 51,91%, con 53.167 votanti.



