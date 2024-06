Rinnovato il contratto Confcommercio, "speriamo torni appetibile la ristorazione"

"La nostra speranza è che con questo rinnovo le mansioni tipiche del settore ristorazione ovvero dal barista al cameriere di sala fino all'addetto alla cucina possano ritornare appetibili per il personale e per l'avvio dell'imminente stagione". Così Graziano Dominidiato, presidente Fipe Confcommercio Valle d'Aosta, dopo il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei settori dei pubblici esercizi, della ristorazione collettiva e commerciale e del turismo.

Tra le principali novità dell'accordo, siglato il 5 giugno, vi sono l'aumento di 200 euro in busta paga, il rafforzamento dell'assistenza sanitaria integrativa, la revisione dell'inquadramento del personale e il rafforzamento delle normative in materia di diritti individuali.

"Il rinnovo di questo Ccnl, rappresenta - dichiara Dominidiato - un risultato importante in vista anche della stagione estiva. Aver sottoscritto il contratto in questo contesto, dopo i danni delle tante recenti emergenze, è segno di responsabilità sociale, capacità di visione, competenza tecnica e coraggio di tutte le parti presenti al tavolo negoziale".





