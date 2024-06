Protezione civile, due campi scuola estivi in Valle d'Aosta

Per l'estate 2024 il dipartimento nazionale di protezione civile patrocina due campi scuola "Anch'io sono la protezione civile" sul territorio della Valle d'Aosta.

Uno in località Croux di Saint-Christophe e l'altro nell'area Rapy di Verrayes. Sono gratuiti e finanziati dal dipartimento stesso, alle famiglie può venire richiesto un contributo per le spese organizzative delle attività di massimo 50 euro e saranno gestiti dalle associazioni di volontariato di protezione civile della Valle d'Aosta. Le preiscrizioni dovranno pervenire entro le 18 di lunedì 15 giugno.

"Il progetto si propone come obiettivo principale - si legge in una nota - quello di diffondere tra le giovani generazioni la cultura del rispetto del territorio e la conoscenza delle attività di protezione civile come esercizio di vivere civico, e i Campi Scuola hanno lo scopo di preparare le ragazze/i a essere cittadini consapevoli, al fine di far germogliare in loro il senso di responsabilità civica, sociale e di cittadinanza attiva a contatto con la natura attraverso attività ludiche e formative". Potranno iscriversi i giovani di età compresa tra i 10 e i 13 anni che potranno partecipare a un solo campo scuola a scelta. Ai partecipanti verranno forniti colazione, pranzo, merenda, cena, pernottamento.



